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Uludağ'da Yangın: Kervansaray Otel Yönetiminden Açıklama

Uludağ'da Yangın: Kervansaray Otel Yönetiminden Açıklama
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Uludağ'da Kervansaray Otel'de meydana gelen yangında 2 kişi hayatını kaybetti. Otel yönetimi, yangının dışarıda başladığını ve otele sıçradığını açıkladı.

Uludağ'da yanan otel yönetimden ilk açıklama geldi. Yangının otelin dışından başladığı, otele sıçradığı iddia edildi.

Uludağ'da 2 kişinin ölümüyle sonuçlanan otel yangınında, Kervansaray Otel yönetimi yazılı basın açıklamasında bulundu. Açıklamada şu cümlelere yer verildi;

"Bursa Uludağ'daki kapalı olan Kervansaray Otel'imizin arka tarafında, dışarıda bir veranda alanında gece saatlerinde sebebi henüz bilinmeyen şekilde başlayarak otelimize sıçrayan bir yangın çıkmıştır ve kısa sürede itfaiye tarafından kontrol altına alınmıştır. 17 Mart'ta Jandarma'ya bilgi verilerek kapatılan otelimizde meydana gelen yangın ile ilgili resmi makamlarla her türlü bilgi ve iletişim sağlanmaya çalışılmaktadır. Detaylıca kamuoyu en hızlı şekilde bilgilendirilmeye devam edilecektir. Kamuoyunun bilgisine sunarız." - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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