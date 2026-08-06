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Uludağ'da Orman Yangınına Müdahale Sürüyor

Uludağ'da Orman Yangınına Müdahale Sürüyor
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Bursa Osmangazi Uludağ Soğukpınar'da çıkan orman yangınına ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor. 3 helikopter, 5 arazöz, 2 su tankeri, 2 ilk müdahale aracı, 5 hizmet aracı ve 60 personel ile alevleri kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Bursa'nın Osmangazi ilçesine bağlı Uludağ Soğukpınar mevkiinde çıkan orman yangınına ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor.

Bursa'nın Osmangazi ilçesi Uludağ Soğukpınar mevkiindeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yükselen dumanları gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Bursa Orman Bölge Müdürlüğü, itfaiye ve diğer ilgili ekipler sevk edildi.

Yangına Bursa Orman Bölge Müdürlüğünden 3 helikopter, 5 arazöz 2 su tankeri, 2 ilk müdahale aracı, 5 hizmet aracı 60 personel ile müdahale ediliyor.

Ekiplerin alevleri kontrol altına almak için çalışmaları sürerken, yangının çıkış nedeni ile ilgili de inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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