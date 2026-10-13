Uludağ'da kış uykusu hazırlığındaki ayı Sarıalan'da çöp konteynerlerini karıştırdı

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Uludağ'da aç kalan ayı, Sarıalan bölgesinde yiyecek bulmak için çöp konteynerlerini karıştırdı.

Uludağ'da kış uykusu hazırlığındaki ayılar yerleşime geldi. Sarıalan bölgesinde ortaya çıkan ayı, çöp konteynerlerinin başına gelerek yiyecek aramaya başladı. Bir süre konteynerleri karıştıran ayı, çöplerin arasında yiyecek bulmaya çalıştı. Ayının çöp konteynerlerini karıştırdığı anlar dikkat çekti.

Sarıalan bölgesinde yaşanan olay, Uludağ'daki yaban hayatını bir kez daha gözler önüne serdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı