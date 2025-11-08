Haberler

Uludağ'da Kayıp 4 Çocuk 5 Saat Sonra Bulundu

Bursa'da gezmeye çıkan 4 çocuk, haber alınamayınca Jandarma ve AFAD ekipleri tarafından yapılan arama çalışmaları sonucu 5 saat sonra bulundu. Sağlık durumları iyi olduğu belirlenen çocuklar ailelerine teslim edildi.

Bursa'da gezmek için Uludağ'a çıkan ve haber alınamayan 4 çocuk, 5 saat sonra bulunarak ailelerine teslim edildi.

Olay, Kirazlı Mahallesi Sarıalan mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yaşları 16 ve 17 arasında değişen 4 çocuk, saat 17.00 sıralarında gezmek için Uludağ'daki ormanlık alana gitti. Bir süre sonra çocuklardan haber alamayan yakınları, durumu Jandarma Arama Kurtarma ve AFAD ekiplerine bildirdi. Kayıp çocukların bulunması için bölgede geniş çaplı arama çalışması başlatıldı. Ekiplerin yaklaşık 5 saat süren çalışmasının ardından çocuklar, telefonlarından alınan sinyaller sayesinde saat 22.00 sıralarında bulundu. Yapılan sağlık kontrolünde durumlarının iyi olduğu belirlenen çocuklar, ailelerine teslim edildi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
