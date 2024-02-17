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Uludağ'da ehliyetsiz minibüs sürücüsü çifte çarptı: 1 ölü

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Uludağ'daki bir işletmenin Sarıalan şubesine izinsiz Arap turist taşıyan ehliyetsiz minibüs sürücüsü yolda yürüyen çifte çarptı. Kazada 1 kişi öldü, şoför tutuklandı.

Uludağ'daki bir işletmenin Sarıalan şubesine izinsiz Arap turist taşıyan ehliyetsiz minibüs sürücüsü yolda yürüyen çifte çarptı. Kazada 1 kişi öldü, şoför tutuklandı.

Olay, Uludağ Sarıalan Bölgesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bursa merkezde bir kuyumcuda çalışan ehliyetsiz sürücü E.A., izinsiz taşıdığı Arap turistleri Sarıalan'a götürmek için yola çıktı. E.A. kar motoru keyfi yaşamak isteyen yolcularla ile birlikte Sarıalan yakınında yolda yürüyüş yapan Ahmet Ümit Kaylan ve eşine çarptı. Yüksek süratle karlı zeminde yaklaşık 40 metre Kaylan'ı minibüs altında sürükleyen sürücü E.A., minibüsü de olay yerinde bırakarak kaçtı.

Alkolden ehliyetine el konulmuş

Tatilci Ahmet Ümit Kaylan'ın, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin tüm müdahalesine rağmen kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği öğrenildi. Kazanın ardından olay yerine çok sayıda jandarma ekibi sevk edildi. Ekipler ehliyetsiz şoför, araç sahibi, ve şoförün şirketi hakkında izinsiz ve kaçak yolcu taşımaktan tutanak tuttu. E.A., jandarma tarafından yakalanarak ifadesi alınmak üzere savcılığa götürüldü. Öte yandan E.A.'nın bir süre önce alkol nedeniyle ehliyetine el konulduğu öğrenildi.

Şoför tutuklandı

Olay sonrası geniş çaplı arama yapan jandarma ekipleri, şoför E.A.'yı kısa süre içerisinde yakaladı. E.A., Uludağ Jandarma Karakol Komutanlığı'ndaki ifadesinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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