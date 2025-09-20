Haberler

Uludağ'da Ayı ve Yavrularıyla Karşılaşan Vatandaşlar Şaşırdı

Bursa'nın Uludağında gezinti yapan vatandaşlar, karşılarına çıkan anne ayı ve yavrularıyla şaşkına döndü. Bazı vatandaşlar ayılara araçlarının önünden yiyecek atarak beslerken, uzmanlar bu durumun tehlikeli olduğuna dikkat çekti.

Bursa'nın turizm merkezi Uludağ'da gezinti yapan vatandaşların karşısına anne ayı ve yavruları çıktı. Tehlikeyi hiçe sayan bazı vatandaşlar, ayıları araçtan yemek atarak besledi. Bazı ayıların aracın kaputuna yaslandığı anlar ise kameraya yansıdı.

Bursa'nın doğal güzellikleriyle ünlü Uludağ'da gezintiye çıkan vatandaşlar, karşılarına çıkan anne ayı ve yavrularıyla karşılaşınca şaşkına döndü. Araçlarının önünde beliren ayıları ekmekle besleyen vatandaşlar, o anları cep telefonuyla kaydetti. Beslenmek için yaklaşan bazı ayıların aracın kaputuna yaslandığı görüldü. Hem renkli hem de tehlikeli anlar saniye saniye kameralara yansıdı.

Uzmanlar, bu davranışın hem insanlar hem de yaban hayvanları için ciddi risk taşıdığına dikkat çekti. Ayıların insan eliyle beslenmeye alışmasının, ileride saldırgan davranışlara yol açabileceği uyarısı yapıldı. Uludağ'da zaman zaman görülen ayılar, özellikle yaz ve sonbahar aylarında yiyecek bulmak için bölgedeki piknik ve gezi alanlarına yaklaşıyor. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
