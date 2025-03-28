Uludağ'da Ayı Masaları Devirip Kaçtı
Bursa'nın Uludağ Sarıalan bölgesinde bir ayının işletmeye girerek masaları devirmesi ve anbean güvenlik kameralarına yansıması paniğe neden oldu.
İşletmeyi giren ayı ortalığı savaş alanına çevirdi: O anlar kamerada
BURSA - Bursa Uludağ'da bir işletmeye akşam saatlerinde giren ayı masaları devirip kaçtı. O anlar güvenlik kamerasına anbean yansıdı.
Türkiye'nin en önemli turizm merkezlerinden biri olan Uludağ Sarıalan'da gece saatlerinde yemek bulamayan bir ayı bölgedeki işletmeye girip masaları talan etti. Masaların devrilmesiyle korkan ayı hızla işletmeden kaçarken, o anlar güvenlik kamerasına anbean yansıdı. İşletmeye gelen dükkan sahibi ise görüntüleri izleyince ikinci bir şoku yaşadı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ALİ İHSAN UĞUR - 3.Sayfa