Uludağ'da Ayı Çöp Konteynerlerini Karıştırarak Yiyecek Aradı

Uludağ'da Ayı Çöp Konteynerlerini Karıştırarak Yiyecek Aradı
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Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Uludağ'da, aç kalan bir ayı yerleşim alanlarına inerek çöp konteynerlerini karıştırdı. O anlar vatandaşlar tarafından cep telefonlarıyla kaydedildi. Yetkililer, yaban hayvanlarının yaz aylarında insan yerleşimlerine daha fazla yaklaşabileceğine dikkat çekti.

Türkiye'nin en önemli turizm merkezlerinden biri olan Uludağ'da aç kalan bir ayı, yerleşim alanlarına kadar indi. Çöp konteynerlerini karıştırarak yiyecek arayan ayı, vatandaşların cep telefonlarıyla kaydedildi.

Turistik bölgede bir anda karşılarına ayı çıkan vatandaşlar, endişeli bakışlarla olan biteni izledi. Ayının çöp konteynerlerini tek tek devirerek yiyecek aradığı anlar cep telefonlarıyla saniye saniye kaydedildi.

Yetkililer, özellikle yaz aylarında yiyecek arayışındaki yaban hayvanlarının yerleşim yerlerine daha fazla yaklaşabileceğine dikkat çekti. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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