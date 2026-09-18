Haberler

Uludağ’da aç kalan tilkiyi cipsle beslediler

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Uludağ’da aç kalan tilkiyi cipsle beslediler
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bursa’nın önemli turizm merkezlerinden Uludağ’da yiyecek arayan bir tilki, vatandaşların yanına kadar geldi.

Bursa'nın önemli turizm merkezlerinden Uludağ'da yiyecek arayan bir tilki, vatandaşların yanına kadar geldi. Aç olduğu görülen tilkiyi fark eden vatandaşlar, ellerindeki cipslerden vererek hayvanı besledi. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olay, Uludağ'da vatandaşların yoğun olarak bulunduğu bölgede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yiyecek arayan bir tilki insanlara aldırış etmeden vatandaşların bulunduğu alana yaklaştı. Aç olduğu gözlenen tilki, çevrede bir süre yiyecek aradı. Tilkinin yanlarına kadar gelmesi üzerine vatandaşlar, hayvanı ellerindeki cipslerle beslemeye başladı. Kendisine uzatılan cipsleri yiyen tilki, bir süre vatandaşların yanında kaldı. Vatandaşların tilkiye yiyecek verdiği anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Eski İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, uzun süre sonra Beşiktaş maçında görüntülendi

Eski İçişleri Bakanı Yerlikaya uzun zaman sonra ilk kez görüntülendi
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Daha 14 yaşında! Yaptığı savunma tutuklanmaktan kurtaramadı

Daha 14 yaşında! Yaptığı savunma tutuklanmaktan kurtaramadı
Eski futbolcu Hasan Şaş uyuşturucu operasyonunda gözaltına alındı

Eski milli futbolcu da uyuşturucu operasyonunda gözaltında
Beşiktaş'tan Marsilya'ya karşı dört dörtlük performans

Maç sonunda ortaya çıkan rakam inanılmaz
Suriyeli sanatçı Assala Nasri 15 yıl sonra Şam'a döndü

Esad rejiminden kaçmıştı! Ünlü sanatçının dönüşü muhteşem oldu
İzlemeyenler bin pişman! Dün gece ortalık yandı

İzlemeyenler bin pişman! Dün gece ortalık yandı
ABD, Filistin Devlet Başkanı Abbas'a vize vermeyince BM devreye girdi: Video konferansla konuşacak

ABD aynı filmi vizyona soktu, çözüm BM'den geldi

Emniyette büyük değişim! Gündemdeki iki müdür merkeze çekildi

Okul katliamı, kan donduran cinayet! Gündemdeki 2 isim merkeze çekildi