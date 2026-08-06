Uludağ'da Aç Ayı Çöpten Yiyecek Ararken Görüntülendi

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Uludağ Milli Parklar bölgesinde aç kalan ayı, çöpten yiyecek ararken görüntülendi.

Yiyecek arayan ayı, Sarıalan bölgesinde görüntülendi. Yerleşim alanına kadar inen ayı, bir süre çevrede yiyecek aradı. O anlar vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Görüntülerde ayının çöpten yiyecek aradığı, vatandaşlar tedirginlik yaşadığı görüldü. Bir süre bölgede dolaşan ayı daha sonra gözden kayboldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı