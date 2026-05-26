Ordu'da 3 araç çarpıştı: 5 yaralı

Ordu'nun Ulubey ilçesinde 3 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Kaza, ilçenin Çatallı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Musa Öztürk'ün kullandığı 52 ADL 269 plakalı otomobil ile Uğur Gültekin'in kullandığı 34 MLR 368 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Bu esnada Özcan Tut yönetimindeki 52 ED 768 plakalı otomobil ise Musa Öztürk'ün kullandığı otomobile arkadan çarptı. Kazanın etkisiyle sürücü Musa Öztürk ve aynı araçta yolcu olarak bulunan Sultan Yiğit Öztürk, Nurselin Şahin, Elif Sare Öztürk ve Aysima Öztürk yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Ulubey Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ORDU

