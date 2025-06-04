Uluabat Gölü'nde Usulsüz Avcılığa Cezalar ve Doğal Hayata Dönüş

Uluabat Gölü'nde Usulsüz Avcılığa Cezalar ve Doğal Hayata Dönüş
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Uluabat Gölü'nde yapılan operasyonda usulsüz su ürünleri avcılığı yapan 3 şahsa toplam 52 bin 380 lira idari para cezası kesildi. Ele geçirilen 346 kilogram sazan balığı ise göle iade edildi.

Uluabat Gölü'nde usulsüz su ürünleri ve kara avcılığı yapan 3 şahsa 52 bin 380 lira idari para cezası kesildi. Ayrıca canlı olarak ele geçen toplam 346 kilogram sazan balığı Uluabat Gölü'ne bırakıldı.

Bursa İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Nilüfer Jandarma Asayiş Bot Komutanlığı, Uluabat Gölü'nde balık çeşitliliğini korumak, ekolojik dengeyi sağlamak ve aranan şahıslara yönelik suda ve karada çalışmalarına devam ediyor. 20 ile 27 Mayıs 2025 tarihleri arasında çalışma yapan ekipler usulsüz su ürünleri avcılığı yapan 3 şahsa toplam 52 bin 380 lira idari para cezası uygulandı. Öte yandan, canlı olarak ele geçen toplam 346 kilogram sazan balığı Uluabat Gölü'ne bırakılarak doğal yaşama geri kazandırıldı.

Ayrıca, icra edilen faaliyetlerde S.K. (38) isimli şahsın "Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek, Bulundurmak ve Kullanmak" suçundan 2 yıl hapis cezası ve "Hırsızlık" suçundan 10 ay hapis cezası olduğu tespit edilerek, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
İzmir Büyükşehir Belediye ile DİSK arasında anlaşma sağlandı

İzmir'de grev sona erdi! İşte krizi bitiren anlaşma
Almanya'da bomba alarmı! 20 bin kişi tahliye ediliyor

Avrupa ülkesinde 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana en büyük operasyon
Marmaray'daki olayda 'Mavi gömlekli çocuk' ilk kez konuştu! Arayıp teşekkür etmişler

'Mavi gömlekli çocuk' ilk kez konuştu! Arayıp teşekkür etmişler
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye'nin en zengin kadınları arasında olan İpek Kıraç evlilik kararı aldı

Türkiye'nin en zengin kadını evleniyor! Gönlünü bir DJ'e kaptırdı
Etek giydirme olayı bambaşka boyuta evrildi! Yeni video daha vahim

Etek giydirme olayı bambaşka boyuta evrildi! Yeni video daha vahim
Pelin Öztekin'den çapkınlık itirafı

Verdiği kilolarla gündeme gelen Pelin Öztekin'den çapkınlık itirafı
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Meksikalı sosyal medya fenomeni otel havuzunda ölü bulundu

Ünlü fenomen otel havuzunda ölü bulundu
Yakaladıkları hırsızlara etek giydirip video çektiler

Çatıda yakaladıkları 2 genci zorla etek giydirip videoya aldılar
Fenerbahçe, Süper Lig'in yeni gözde kalecisi ile anlaşma sağladı

Fenerbahçe, Süper Lig'in yeni gözde kalecisi ile anlaşma sağladı
İsrail savaş uçaklarıyla Suriye'ye bomba yağdırdı

İsrail "Bu bir ilk" deyip yanı başımızdaki ülkeye bomba yağdırdı
İnfaz paketi kanun teklifi TBMM'de kabul edildi

Meclis'te kabul edilip yasalaştı! Binlerce kişi bugün tahliye oluyor
Mehmet Ali Erbil canlı yayında vasiyet sorusunu yanıtladı

Mehmet Ali Erbil'den canlı yayında vasiyet açıklaması
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.