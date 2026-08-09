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UltraAslan lideri Muzaffer Şirin gözaltında

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 'Sebahattin Şirin' adını kullanan UltraAslan lideri Muzaffer Şirin hakkında spor alanlarında taşkınlık, örgüt kurma, halkı yanıltıcı bilgi yayma ve uyuşturucu kullanma suçlarından soruşturma başlattı ve gözaltına aldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından bazı sosyal medya paylaşımları nedeniyle UltraAslan taraftar grubunun lideri "Sebahattin Şirin" ismini kullanan Muzaffer Şirin gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından tarafından yürütülen soruşturma kapsamında "Sebahattin Şirin" ismini kullanan Muzaffer Şirin hakkında Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun'un 14 ve 15'inci maddeleri kapsamında spor alanlarında taşkınlık ve düzenin bozulmasına ilişkin suçlar, suç işlemek amacıyla örgüt kurma veya örgüte üye olma, halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma ve kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alma, kabul etme, bulundurma ya da kullanma suçlarından işlem başlatıldığı belirtildi. Soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen Şirin'in yakalanarak gözaltına alındığı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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