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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı: "Çanakkale Boğazı gemi trafiği, saat 15.15 itibariyle olumsuz hava koşulları nedeniyle çift yönlü ve geçici olarak...

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı: "Çanakkale Boğazı gemi trafiği, saat 15.15 itibariyle olumsuz hava koşulları nedeniyle çift yönlü ve geçici olarak askıya alınmıştır.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı: "Çanakkale Boğazı gemi trafiği, saat 15.15 itibariyle olumsuz hava koşulları nedeniyle çift yönlü ve geçici olarak askıya alınmıştır." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Çanakkale Boğazı Ulaşım Hava Durumu 3. Sayfa Haberler

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