Ulaştırma Bakanı Uraloğlu, AK Parti Artvin Gençlik Kolları Başkanı İslamoğlu'nun Cenazesine Katıldı
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Samsun'da trafik kazasında hayatını kaybeden AK Parti Artvin Gençlik Kolları Başkanı Doğukan İslamoğlu'nun cenazesine katıldı.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Samsun'da geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden Ak Parti Artvin Gençlik Kolları Başkanı Doğukan İslamoğlu'nun cenazesine katıldı.
Samsun'un Çarşamba ilçesinde geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Artvin Gençlik Kolları Başkanı Doğukan İslamoğlu(25) memleketinde sonsuzluğa uğurlandı.
Törene Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Teşkilat Başkanı Erkan Kandemir, AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanı ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan katıldı.
Bakan Uraloğlu, genç yaşta hayatını kaybeden Doğukan İslamoğlu'nun ailesine taziye verdikten sonra cenaze namazını kıldı. Kılınan cenaze namazının ardından Bakan Uraloğlu, genç dava arkadaşının tabutunu omuzunda cenaze aracına taşındı. - ARTVİN