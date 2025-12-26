Haberler

Ukrayna: 'Rusya'nın gece düzenlediği saldırılar Slovakya, Palau ve Liberya bayraklı gemilere zarar verdi'
Güncelleme:
Ukrayna İyileşmeden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Oleksii Kuleba, Rusya'nın Odesa ve Mikolayiv bölgelerine düzenlediği dron saldırılarının Slovakya, Palau ve Liberya bayraklı gemilere zarar verdiğini ve elektrik kesintilerine yol açtığını açıkladı.

Ukrayna İyileşmeden Sorumlu Başbakan Yardımcısı, Altyapı ve Bölgesel Kalkınma Bakanı Oleksii Kuleba Rusya'nın gece boyunca düzenlediği saldırılara ilişkin açıklamasında, "Rus dron saldırıları, Odesa ve Mikolayiv bölgelerindeki limanlarda Slovakya, Palau ve Liberya bayraklı gemilere zarar verdi" dedi.

Rus güçleri, Ukrayna'ya gece boyunca saldırılar düzenledi. Rusya'nın saldırıları sonucu Odesa ve çevresindeki enerji ve liman altyapısı tesislerinde, ayrıca idari binalarda yangınlar çıktı. Ukrayna İyileşmeden Sorumlu Başbakan Yardımcısı, Altyapı ve Bölgesel Kalkınma Bakanı Oleksii Kuleba yaptığı açıklamada, "Rus dron saldırıları, Odesa ve Mikolayiv bölgelerindeki limanlarda Slovakya, Palau ve Liberya bayraklı gemilere zarar verdi" dedi. Can kaybının olmadığını belirten Kuleba, saldırıların Odesa bölgesinde elektrik kesintilerine yol açtığını, Polonya'ya yaklaşık 60 kilometre uzaklıktaki Kovel tren istasyonundaki bir lokomotif ve yük vagonunda da hasara neden olduğunu aktardı. Ukraynalı başbakan yardımcısı açıklamasında, "Rusya'nın kasıtlı terörüne rağmen, Ukrayna'nın lojistik sistemi çalışmaya devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Rusya'dan konuya ilişkin bir açıklama yapılmadı. - KİEV

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
500

