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Ukrayna, Saratov'da Sberbank'a ait ülkenin en büyük veri merkezini İHA ile vurdu

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Ukrayna, Rus bankası ve teknoloji şirketi Sberbank'a ait Saratov bölgesindeki ülkenin en büyük veri merkezine İHA saldırısı düzenledi. Sberbank İcra Kurulu Birinci Başkan Yardımcısı Aleksandr Vedyahin, saldırıyı doğruladı ve sistemlerin kesintisiz çalıştığını bildirdi.

Ukrayna, Rus bankası ve teknoloji şirketi Sberbank'a ait ülkenin en büyük veri merkezini vurdu.

Ukrayna, Rusya'daki bir veri merkezini daha vurdu. Ukrayna, Rus bankası ve teknoloji şirketi Sberbank'a ait Volga Nehri kıyısındaki Saratov bölgesinde bulunan ülkenin en büyük veri merkezine İHA saldırısı düzenledi. Sberbank İcra Kurulu Birinci Başkan Yardımcısı Aleksandr Vedyahin, "Veri işleme merkezinin saldırıya uğradığını doğruluyoruz. Bununla birlikte Sberbank'ın tüm sistemleri ve hizmetleri normal şekilde ve kesintisiz olarak çalışmaya devam etmektedir" dedi.

Ukrayna, geçtiğimiz hafta Rus teknoloji grubu Yandex'e ait veri merkezlerine yönelik 3 saldırı düzenlemişti. Ukrayna, söz konusu saldırıların Rusya'nın kendi veri merkezlerine yönelik saldırılarına bir cevap olduğunu belirtti. Yandex ya da Sberbank, Ukrayna saldırılarında süper bilgisayarların zarar görüp görmediğine ilişkin bir açıklamada bulunmadı.

Sberbank, Yandex ile birlikte Rusya'nın yapay zeka alanındaki lider geliştiricisi konumunda bulunuyor. Rusya pazarı, Sberbank'ın GigaChat modeli ile YandexGPT arasında paylaşılmış durumda.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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