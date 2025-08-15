Ukrayna, Rusya'nın Olya Limanı'ndaki İHA Parçalarını Taşıyan Gemiyi Vurdu

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rusya'nın Olya limanında İran'dan gelen mühimmat ve insansız hava aracı (İHA) parçalarını taşıyan bir geminin vurulduğunu duyurdu. Bu saldırı, Rus topraklarına yönelik devam eden Ukrayna operasyonlarının bir parçası.

Ukrayna, Rus topraklarına yönelik saldırılarını sürdürüyor. Ukrayna Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, ordunun dün Rusya'nın Astrahan bölgesindeki Olya limana saldırı gerçekleştirdiği bildirildi. Saldırıda İran'dan gelen "Shaded" İHA'sına ait parçalar ve mühimmatın bulunduğu "Port Olya 4" gemisinin vurulduğu ifade edildi. Söz konusu limanın, İran'dan Rusya'ya askeri malzeme tedarikinde kullanılan önemli bir lojistik nokta olduğu vurgulandı. - KİEV

