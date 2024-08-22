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Ukrayna, Rusya'nın Kavkaz Limanı'na saldırdı

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Ukrayna, Rusya'nın güneyindeki Kavkaz Limanı'na düzenlediği saldırıda yakıt tankı taşıyan feribotu vurdu. Saldırı sonucunda limanda yangın çıktı ve feribot battı. Saldırıya dair ölü veya yaralı bilgisi henüz yok.

Ukrayna, Rusya'nın güneyindeki Krasnodar bölgesindeki Kavkaz Limanı'na düzenlediği saldırıda yakıt tankı taşıyan feribotu vurdu.

Ukrayna, Rusya'nın güneyindeki Krasnodar bölgesindeki Kavkaz Limanı'na saldırı düzenledi. Saldırıda, 30 yakıt tankı taşıyan feribot vuruldu. Saldırı sonrası limanda yangın çıkarken, feribot ise battı. Limanın bulunduğu Temryuk kasabasının yöneticisi Fyodor Babenkov, saldırıyı doğruladı.

Saldırı sonrası limandaki tüm çalışanlar tahliye edilirken, yangınla mücadele için 100'den fazla itfaiyeci ve özel bir tren bölgeye gönderildi. Saldırıda ölen ya da yaralanan olup olmadığına dair henüz bilgi verilmedi.

Rusya'nın Karadeniz'deki en büyük çıkış noktalarından biri olarak bilinen Kavkaz Limanı, hem ihracat hem de Kırım'a yakıt ikmali için gemilere hizmet veriyor. - MOSKOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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