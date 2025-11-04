Ukrayna Ordusundan Rusya'daki Petro-Kimya Tesisine İHA Saldırısı

Ukrayna ordusu, Rusya'nın sınıra yaklaşık bin 500 kilometre uzaklıktaki Başkurdistan bölgesindeki Sterlitamak petrokimya tesisine insansız hava aracı (İHA) ile saldırı gerçekleştirdi. Tesisin bir bölümü kısmen çöktü.

Ukrayna ordusu, Rusya'nın Başkurdistan bölgesindeki Sterlitamak petrokimya tesisini İHA ile hedef aldı. Başkurdistan Bölge Başkanı Radiy Habirov yaptığı açıklamada, Ukrayna sınırına yaklaşık 1 bin 500 kilometre uzaklıktaki tesise 2 İHA ile saldırı gerçekleştirildiğini belirtti. İHA'ların düşürüldüğünü ifade eden Habirov, enkazın tesise düştüğünü aktardı. Habirov, can kaybı ve yaralanma yaşanmadığını, tesisin normal şekilde faaliyet gösterdiğini vurguladı.

Saldırı anları güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. - UFA