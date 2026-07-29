Ukrayna Kırım’ı vurdu: 2 ölü

Ukrayna güçlerinin Rusya tarafından ilhak edilen Kırım Yarımadası'na düzenlediği saldırıda 2 sivil hayatını kaybederken, Ryazan'daki bir petrol rafinerisi ile bir lojistik merkezi de hedef alındı.

Ukrayna güçleri, gece saatlerinde Rusya tarafından ilhak edilen Kırım Yarımadası'na saldırı düzenledi. Rusya tarafından atanan Kırım lideri Sergey Aksyonov yaptığı açıklamada, saldırıda 2 sivilin öldüğünü, 5 sivilin de yaralandığını bildirdi. Aksyonov, "Hayatını kaybedenlerin aileleri ve yakınlarına en derin taziyelerimi iletiyorum. Yaralılara güç ve acil şifalar diliyorum. Hiç kimse yaşadığı acıyla baş başa bırakılmayacaktır" ifadelerini kullandı.

Kırım Cumhuriyet Savcılığı'ndan yapılan açıklamada da, "Kırım Cumhuriyeti Vekaleten Başsavcısı Dmitriy Yegorov'un talimatıyla saldırının sonuçlarının en kısa sürede giderilmesi amacıyla tüm kurumlarla koordinasyon sağlanmıştır" denildi.

"Rusya, savaşın kendisi için giderek daha ağır bir bedel anlamına geldiğini hissetmelidir"

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ise düzenlenen saldırılara ilişkin, "Rusya'nın savaş çabalarını destekleyen ve sürdürmesine katkı sağlayan tesisleri hedef alan uzun menzilli yaptırımlarımız kapsamında yeni sonuçlar elde ettik. Ryazan'daki bir petrol rafinerisi ile bir lojistik merkezi vuruldu. Bu tesisler, Ukrayna sınırına yaklaşık 360 kilometre uzaklıkta bulunuyor. Ayrıca geçici olarak işgal altındaki Kırım'da Rusya Karadeniz Filosu'nun yüksek süratli botlarının konuşlandığı bir üs de hedef alındı. Perm bölgesindeki bir petrol rafinerisi ile Rostov bölgesindeki bir ihracat terminali ve bir askeri tesise yönelik uzun menzilli saldırılar da gerçekleştirildi" açıklamasını yaptı.

Ukrayna ordusuna teşekkür eden Zelenskiy, "Bu uzun menzilli sonuçların elde edilmesini mümkün kılan herkese de minnettarım. Rusya, bu savaşın her gününün kendisi için giderek daha ağır bir bedel anlamına geldiğini hissetmelidir. Saldırganı zayıflatmaya ve bu savaşı sona erdirmeye bir adım daha yaklaşmak için baskıyı sürdürmeliyiz" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı