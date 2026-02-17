Haberler

Dünya diken üstünde! Bu saldırı piyasalarda deprem etkisi yaratacak

Dünya diken üstünde! Bu saldırı piyasalarda deprem etkisi yaratacak
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ukrayna'nın Rusya'daki Taman petrol terminali ve Perm'deki kimya tesisine düzenlediği İHA saldırısı, hasarın boyutuna bağlı olarak küresel petrol piyasalarında risk primi artışı ve kısa vadeli fiyat dalgalanması beklentisini gündeme taşıdı.

  • Ukrayna Güvenlik Servisi, Rusya'nın Krasnodar bölgesindeki Taman petrol terminali ile Perm bölgesindeki bir kimya fabrikasına insansız hava araçlarıyla saldırı düzenlediğini açıkladı.
  • Taman petrol terminaline yönelik saldırı, 22 Ocak'tan bu yana aynı tesise düzenlenen ikinci operasyon oldu.
  • Taman terminali, Rusya'nın güneyinde Karadeniz'e açılan önemli bir ihracat noktası olarak ham petrol ve petrol ürünleri sevkiyatında kritik rol oynuyor.

Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU), Rusya'nın Krasnodar bölgesindeki Taman petrol terminali ile Perm bölgesindeki bir kimya fabrikasına insansız hava araçlarıyla saldırı düzenlediğini açıkladı. Saldırının boyutu henüz netleşmezken, gelişme enerji piyasalarında yeni bir risk başlığı oluşturdu.

22 OCAK'TAN BU YANA İKİNCİ SALDIRI

SBU yetkilisi, Taman petrol terminaline yönelik saldırının 22 Ocak'tan bu yana aynı tesise düzenlenen ikinci operasyon olduğunu duyurdu. Yetkili, saldırı sonrası can ve mal kaybına ilişkin henüz kesin bilgi paylaşmadı. Rus makamları ise saldırının etkilerine ilişkin ayrıntılı bir açıklama yapmadı.

Taman terminali, Rusya'nın güneyinde Karadeniz'e açılan önemli ihracat noktalarından biri olarak biliniyor. Terminal, özellikle ham petrol ve petrol ürünlerinin sevkiyatında kritik rol oynuyor.

PERM'DEKİ KİMYA TESİSİ DE HEDEF ALINDI

SBU, Ural Dağları yakınlarındaki Perm bölgesinde bulunan bir kimya fabrikasını da hedef aldığını açıkladı. Bölge, Rusya'nın petrokimya ve rafineri altyapısında stratejik konuma sahip bulunuyor. Saldırının üretim kapasitesine etkisi henüz netleşmedi.

PETROL PİYASALARINDA RİSK PRİMİ ARTABİLİR

Uzmanlar, saldırının petrol fiyatları üzerindeki etkisinin tesislerde oluşan hasarın boyutuna bağlı olacağını belirtiyor. Eğer Taman terminalinde ihracatı aksatacak düzeyde bir zarar oluştuysa, küresel arz tarafında kısa vadeli daralma beklentisi fiyatlara yukarı yönlü baskı yapabilir.

Ancak şu aşamada operasyonel kesintinin süresi ve kapasite kaybı bilinmediği için piyasaların temkinli hareket etmesi bekleniyor. Saldırıların sistematik hale gelmesi veya Rusya'nın enerji ihracatında belirgin bir düşüş yaşanması halinde petrol fiyatlarında daha sert dalgalanmalar görülebilir. Jeopolitik risklerin artması, özellikle Karadeniz hattında enerji güvenliğine ilişkin endişeleri büyütürken, piyasalarda risk priminin yükselmesine yol açabilir.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Nesli tükenmeye başladı! Etkisi sandığımızdan büyük

Nesli tükenmeye başladı! Etkisi sandığımızdan büyük
Türkiye güne operasyonla başladı! Çok sayıda gözaltı var

Türkiye güne yine operasyonla başladı! Çok sayıda gözaltı var
'Erdoğan tehlikeli rakip' diyen eski Başbakan'dan skandal Türkiye çağrısı

"Erdoğan tehlikeli rakip" diyerek skandal bir Türkiye çağrısı yaptı
Haberler.com
500

Yorumlar (3)

Haber YorumlarıMekkeli Müşrik:

Putin: Siz kaşındınız…

Yorum Beğen10
Yorum Beğenme7
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıLeven Ergün:

MELI GOKCE NIN BULDUGU 6 TON JELIBON DUNYA PIYASALARI SAHLANDIRIR

yanıt5
yanıt4
Haber YorumlarıYok canım:

Ukrayna sadece zarar başka birşey değil

Yorum Beğen13
Yorum Beğenme4
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Şafak Sezer, galaya 23 yaşındaki kızıyla katıldı

Kızını gören, "Babasının aynısı" dedi
DMM: CİMER'de 90 bin kişinin görev yaptığı iddiası doğru değildir

CİMER'le ilgili ortalığı karıştıran "90 bin" iddiası! Açıklama geldi
Tunceli'de karlı vadiyi izleyen vaşağın görüntüleri nefes kesti

Nefes kesen görüntüler Türkiye'de çekildi
Türkiye'nin gıda devinde üretim durdu, fabrika satışa çıkarıldı

Türk devinde üretim acilen durduruldu, fabrika satışa çıkarıldı
İtalya'ya çok avantajlı gidiyoruz! Galatasaray, Juventus'u Ali Sami Yen cehenneminden çıkarmadı

Galatasaray, Juventus'u cehennemden çıkarmadı
Şafak Sezer, galaya 23 yaşındaki kızıyla katıldı

Kızını gören, "Babasının aynısı" dedi
DMM: CİMER'de 90 bin kişinin görev yaptığı iddiası doğru değildir

CİMER'le ilgili ortalığı karıştıran "90 bin" iddiası! Açıklama geldi
Mahsun J dizisi sona erdi

Hayranları merak içindeydi! Beklenen açıklamayı yaptı