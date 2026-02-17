Dünya diken üstünde! Bu saldırı piyasalarda deprem etkisi yaratacak

Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU), Rusya'nın Krasnodar bölgesindeki Taman petrol terminali ile Perm bölgesindeki bir kimya fabrikasına insansız hava araçlarıyla saldırı düzenlediğini açıkladı. Saldırının boyutu henüz netleşmezken, gelişme enerji piyasalarında yeni bir risk başlığı oluşturdu.

22 OCAK'TAN BU YANA İKİNCİ SALDIRI

SBU yetkilisi, Taman petrol terminaline yönelik saldırının 22 Ocak'tan bu yana aynı tesise düzenlenen ikinci operasyon olduğunu duyurdu. Yetkili, saldırı sonrası can ve mal kaybına ilişkin henüz kesin bilgi paylaşmadı. Rus makamları ise saldırının etkilerine ilişkin ayrıntılı bir açıklama yapmadı.

Taman terminali, Rusya'nın güneyinde Karadeniz'e açılan önemli ihracat noktalarından biri olarak biliniyor. Terminal, özellikle ham petrol ve petrol ürünlerinin sevkiyatında kritik rol oynuyor.

PERM'DEKİ KİMYA TESİSİ DE HEDEF ALINDI

SBU, Ural Dağları yakınlarındaki Perm bölgesinde bulunan bir kimya fabrikasını da hedef aldığını açıkladı. Bölge, Rusya'nın petrokimya ve rafineri altyapısında stratejik konuma sahip bulunuyor. Saldırının üretim kapasitesine etkisi henüz netleşmedi.

PETROL PİYASALARINDA RİSK PRİMİ ARTABİLİR

Uzmanlar, saldırının petrol fiyatları üzerindeki etkisinin tesislerde oluşan hasarın boyutuna bağlı olacağını belirtiyor. Eğer Taman terminalinde ihracatı aksatacak düzeyde bir zarar oluştuysa, küresel arz tarafında kısa vadeli daralma beklentisi fiyatlara yukarı yönlü baskı yapabilir.

Ancak şu aşamada operasyonel kesintinin süresi ve kapasite kaybı bilinmediği için piyasaların temkinli hareket etmesi bekleniyor. Saldırıların sistematik hale gelmesi veya Rusya'nın enerji ihracatında belirgin bir düşüş yaşanması halinde petrol fiyatlarında daha sert dalgalanmalar görülebilir. Jeopolitik risklerin artması, özellikle Karadeniz hattında enerji güvenliğine ilişkin endişeleri büyütürken, piyasalarda risk priminin yükselmesine yol açabilir.

