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Ukrayna Ordusu, Rusya'nın En Büyük E-Ticaret Şirketi Wildberries'in St. Petersburg'daki Depolarını Vurdu

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Ukrayna ordusu, St. Petersburg ve Leningrad bölgesinde Wildberries'e ait lojistik merkezlerine insansız hava aracıyla saldırı düzenledi. Saldırı sonucu depoda yangın çıktı, 3 kişi yaralandı. Şirketin depolarına 18 Temmuz'dan bu yana düzenlenen saldırılarda 8 kişi hayatını kaybetti. Ukrayna, Wildberries'in Rus ordusunu desteklediğini iddia ederken Rusya bunu reddediyor.

Ukrayna ordusu, Rusya'nın St. Petersburg ve çevresinde ülkenin en büyük çevrim içi perakende satış şirketi Wildberries'e ait depoları vurdu.

Ukrayna, Rusya'nın e-ticaret devi Wildberries'e ait depolara saldırılarını sürdürüyor. Ukrayna ordusu, son olarak St. Petersburg ve Leningrad bölgesinde Wildberries lojistik merkezlerine saldırı gerçekleştirdi. Leningrad Valisi Alexander Drozdenko yaptığı açıklamada, Ukrayna'nın insansız hava aracı saldırısının ardından depoda yangın çıktığını, 3 kişinin yaralandığını belirtti. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde depolardan yoğun duman yükseldiği görüldü.

Şirketin lojistik kapasitesinin yaklaşık yüzde 10'unu oluşturan 5 deposu, 18 Temmuz'dan bu yana Ukrayna tarafından saldırıya uğradı. Kotovsk ve Elektrostal şehirlerindeki lojistik merkezlere 18 Temmuz'da düzenlenen saldırılarda 8 kişi hayatını kaybetmişti.

Ukrayna yönetimi, "Rusya'nın Amazon'u" olarak nitelendirilen şirketin, Rus ordusunu destekleyen altyapının bir parçası olduğunu iddia etmişti. Rusya ise söz konusu iddiayı reddetmişti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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