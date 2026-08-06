Haberler

Zelenskiy: Rusya'daki iki petrol rafinerisini vurduk

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya’nın Başkurdistan ve Yaroslavl bölgelerindeki iki petrol rafinerisine saldırı düzenlendiğini açıkladı.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya'nın Başkurdistan ve Yaroslavl bölgelerindeki iki petrol rafinerisine saldırı düzenlendiğini açıkladı.

Ukrayna ile Rusya arasındaki savaşında son dönemde petrol rafinerileri, enerji altyapıları ve deniz unsurlarına yönelik saldırılar arttı. Ukrayna son olarak Rusya'nın Başkurdistan ve Yaroslavl bölgelerindeki iki petrol rafinerisine saldırı düzenledi. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy yaptığı açıklamada, "Ukrayna Savunma Kuvvetleri, cephe hattından bin 300 kilometre uzakta bulunan saldırganın tesislerini vurdu. Başkurdistan'daki Bashneft-Novoil rafinerisi hedef alındı. Sınırımızdan yaklaşık 700 kilometre uzaklıktaki Yaroslavl bölgesinde ise Slavneft-YANOS rafinerisi vuruldu" dedi.

"Karadeniz'de iki askeri devriye botu ve gölge filo gemileri hedef alındı"

Karadeniz'de de saldırılar düzenlendiğini belirten Zelenskiy, "Karadeniz'deki Rus saldırganlığına verdiğimiz karşılıklar da başarılı oldu. Özellikle iki askeri devriye botu ve gölge filo gemileri hedef alındı. Uzun menzilli kapasitemizi sistematik şekilde geliştiren ve böylece diplomasi ihtimalini artıran Savunma Kuvvetleri'nin tüm askerlerine teşekkür ederim. Rusya barışı seçmek zorunda" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün Bahçeli ile görüşecek

Terörsüz Türkiye teklifinin ardından Erdoğan'dan sürpriz görüşme
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yüzlerce kişi kol kola girdi, gerçek sonradan ortaya çıktı

Denizde yüzlerce kişi kol kola girdi! Sebebi herkesi duygulandırdı
İç giyim mağazasına giden kadının isyanı: Geri kafalı demeyin ama...

İç giyim mağazasına giden kadının isyanı: Geri kafalı demeyin ama...
Biri bu saçma geleneği bitirsin! Damat, en mutlu gününde öfkeden deliye döndü

Bu saçma gelenek bitsin artık! Damadı düğün günü çıldırttılar
Galatasaray'dan transferde dev hamle! Yeni yıldız hayırlı olsun

Cimbom bombayı patlatıyor! Yeni yıldız hayırlı olsun

Dev zincir marketin satışına şartlı onay! 48 mağaza kapatılacak

Tarihi karar! Dev market zincirinin onlarca mağazası kapatılıyor
Başkan İlkay Çiçek'in sevgilisine attığı bel altı mesajlara karısından ilk yorum

Başkanın sevgilisine attığı bel altı mesajları karısı savundu
Tarkan'dan Ajda Pekkan'a... Ahbap'a kim ne kadar bağış yaptı? İşte isim isim o liste

Tarkan'dan Ajda Pekkan'a... Ahbap'a kim ne kadar bağış yaptı?