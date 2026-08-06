Zelenskiy: Rusya'daki iki petrol rafinerisini vurduk

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya'nın Başkurdistan ve Yaroslavl bölgelerindeki iki petrol rafinerisine saldırı düzenlendiğini açıkladı.

Ukrayna ile Rusya arasındaki savaşında son dönemde petrol rafinerileri, enerji altyapıları ve deniz unsurlarına yönelik saldırılar arttı. Ukrayna son olarak Rusya'nın Başkurdistan ve Yaroslavl bölgelerindeki iki petrol rafinerisine saldırı düzenledi. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy yaptığı açıklamada, "Ukrayna Savunma Kuvvetleri, cephe hattından bin 300 kilometre uzakta bulunan saldırganın tesislerini vurdu. Başkurdistan'daki Bashneft-Novoil rafinerisi hedef alındı. Sınırımızdan yaklaşık 700 kilometre uzaklıktaki Yaroslavl bölgesinde ise Slavneft-YANOS rafinerisi vuruldu" dedi.

"Karadeniz'de iki askeri devriye botu ve gölge filo gemileri hedef alındı"

Karadeniz'de de saldırılar düzenlendiğini belirten Zelenskiy, "Karadeniz'deki Rus saldırganlığına verdiğimiz karşılıklar da başarılı oldu. Özellikle iki askeri devriye botu ve gölge filo gemileri hedef alındı. Uzun menzilli kapasitemizi sistematik şekilde geliştiren ve böylece diplomasi ihtimalini artıran Savunma Kuvvetleri'nin tüm askerlerine teşekkür ederim. Rusya barışı seçmek zorunda" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı