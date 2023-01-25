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Ukrayna'da Türk gemisi vuruldu

3. Sayfa Haberleri

Ukrayna'nın Herson Limanı'nda Vanuatu bayraklı Tuzla adlı geminin dün akşam saatlerinde vurulduğu bildirilirken, gemide saldırı sırasında mürettebatın bulunmaması can kaybını önledi.

Ukrayna'nın Herson Limanı'nda Vanuatu bayraklı Tuzla adlı geminin dün akşam saatlerinde vurulduğu bildirilirken, gemide saldırı sırasında mürettebatın bulunmaması can kaybını önledi.

Ukrayna'nın Herson Limanı'nda Vanuatu bayraklı Tuzla adlı geminin dün akşam saatlerinde vurulduğu bildirildi. Türk menşeli gemiye yönelik saldırı sırasında gemide mürettebat olmadığı ifade edilirken, kaptan köşkünde yangın çıktığı kaydedildi.

Can kaybı yaşanmadı. - HERSON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Ukrayna Herson Tuzla 3. Sayfa Haberler

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