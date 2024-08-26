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Ukrayna'da Reuters Haber Ajansı Çalışanı Füze Saldırısında Hayatını Kaybetti

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Ukrayna'da bir otele düzenlenen füze saldırısında Reuters haber ajansı çalışanı Ryan Evans'ın hayatını kaybettiği belirtildi. Saldırıda bir medya çalışanı daha hayatını kaybetti.

Ukrayna'da bir otele düzenlenen füze saldırısında Reuters haber ajansı çalışanı Ryan Evans'ın hayatını kaybettiği belirtildi.

Ukrayna'daki saldırıda bir medya çalışanı daha hayatını kaybetti. İngiltere merkezli Reuters haber ajansı, Ukrayna'daki savaşı takip eden ekipte güvenlik danışmanı olarak görev yapan Ryan Evans'ın Cumartesi günü Kramatorsk kentinde kaldığı otele düzenlenen füze saldırısı sonucu hayatını kaybettiğini duyurdu. Saldırıda 6 kişilik ekipten 2 gazetecinin yaralandığı, hastaneye kaldırılan gazetecilerden birinin durumunun ağır olduğu kaydedildi. Açıklamada, "Ryan'ın ailesine ve sevdiklerine en derin taziyelerimizi gönderiyoruz. Ryan çok sayıda gazetecimizin dünya çapındaki olayları haber yapmasına yardımcı oldu. Onu çok özleyeceğiz" ifadesi kullanıldı.

Ukrayna Polisi tarafından yapılan açıklamada, Evans'ın cansız bedeninin dün yerel saatle 18.35 sıralarında saldırıdan yaklaşık 19 saat sonra enkaz altından çıkarıldığı belirtildi. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy Evans'ın ailesine ve arkadaşlarına baş sağlığı dileyerek, bunun her gün devam eden "Rus terörü" olduğunu söyledi.

Rusya'dan konuya ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı. Eski asker olan İngiltere vatandaşı 38 yaşındaki Ryan Evans, 2022'den bu yana Reuters için güvenlik danışmanı olarak çalışıyordu. - KİEV

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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