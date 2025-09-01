Ukrayna'da Eski Parlamento Başkanı Parubiy'in Cinayetinde Şüpheli Gözaltına Alındı

Ukrayna'da Eski Ukrayna Parlamento Başkanı Andriy Parubiy'in cinayetinde bir şüpheli gözaltına alındı.

Eski Ukrayna Parlamento Başkanı Andriy Parubiy, Ukrayna'nın Lviv şehrinde uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetmişti. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Parubiy'i ölümüne ilişkin bir şüphelinin göaltına alındığını açıkladı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Zelenskiy, Başsavcı Ruslan Kravchenko ile görüştüğünü ve şüphelinin ilk ifadesini verdiğini bildirerek "Bu cinayetin tüm şrtlarını ortaya çıkarmak için acil soruşturma çalışmaları devam ediyor" dedi.

"Cinayet dikkatlice planlandı"

Ukrayna İçişleri Bakanı Ihor Klymenko sabah saatlerinde yaptığı açıklamada şüphelinin Hmelnitski bölgesinde yakalandığını açıklayarak, ön soruşturmada Parubiy'in geçiş güzergahı ve kaçış planı dahil cinayetin "dikkatlice planlandığını" bildirdi. Klymenko, polisin daha sonra detaylı açıklama yapacağını sözlerine ekledi.

Ukrayna polisi, 54 yaşındaki parlamenterin Lviv 'de öldürülmesinin ardından insan avı başlatılmıştı.

Lviv Emniyet Müdürü Oleksandr Shliakhovskyi cumartesi günü düzenlediği basın toplantısında henüz doğrulanmamış fotoğrafların kurye kılığındaki saldırganın Parubiy'e yaklaştığını, elinde silah olduğunu gösterdiğini söylemişti. Shliakhovskyi, saldırganın 8 el ateş ettiğini açıklamıştı.

Parubiy 2016-2019 arasında parlamento başkanlığı yapmıştı

Nisan 2016 tarihinden Ağustos 2019'a kadar parlamento başkanlığı yapan 54 yaşındaki Parubiy'in Ukrayna'da 2013-2014 yılları arasında Avrupa Birliği (AB) ile daha sıkı ilişkiler kurulmasına yönelik protestolarda önde gelen isimlerden biri olduğu biliniyor. Parubiy, aynı zamanda Ukrayna ile Rusya arasında çatışmaların başladığı dönemde Şubat 2014'ten Ağustos 2014'e kadar Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri olarak görev yapmıştı. - LVİV