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Ülke yangın yeri! Anaokulunun yakınına helikopter düştü hem de çocuklar dersteyken

3. Sayfa Haberleri

Ukrayna'nın Brovary şehrinde bir anaokulunun yanına helikopter düştü. Çocuk ve çalışanların okulda olduğu sırada yaşanan kaza sonrası bölgeden alevler yükselirken, ölü ve yaralılar olduğu belirtildi.

Ukrayna'nın Kiev bölgesine bağlı Brovary şehrinde bir anaokulunun ve bir binanın yanına helikopter düştü. Kazanın ardından yangın çıkarken, bölgeye ambulans, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

KAZA SIRASINDA HERKES OKULDAYDI

Kiev Valisi Oleksiy Kuleba Telegram hesabından yaptığı açıklamada, ölü ve yaralıların olduğunu aktarırken, kaza sırasında anaokulunda çalışanların ve çocukların olduğunu, herkesin tahliye edildiğini belirtti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Ukrayna Kiev 3. Sayfa Haberler

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