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İngiltere Deniz Ticaret Operasyonları (UKMTO), Yemen açıklarındaki Aden Körfezi'nde silahlı şahısların bir kargo gemisini kaçırdığını bildirdi.

İngiltere Deniz Ticaret Operasyonları Ajansından (UKMTO) yapılan açıklamada, silahlı kişilerin Yemen'in Balhaf limanının 64 deniz mili güneybatısında yerel saatle 06.30'da bir kargo gemisine çıktığı ve geminin kontrolünü ele geçirdiği ifade edildi. Yetkililerin bilgilendirildiği ve bölgedeki gemilere ihtiyatlı davranmaları yönünde uyarıda bulunulduğu aktaırldı.

Aden Körfezi, Babülmendep Boğazı üzerinden Kızıldeniz'e bağlanıyor ve Asya ile Avrupa arasında önemli bir denizcilik rotası üzerinde yer alıyor. Son aylarda körfezde ve yakın sularda birçok ticari gemi saldırıya uğramış veya kaçırılmıştı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı