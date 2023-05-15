Uğur Işılak'ı dinlediği için bir vatandaşı darp ettiği iddia edilen saldırgan kameraya yansıdı
3. Sayfa Haberleri
Uğur Işılak'ın şarkısını dinlediği için bir vatandaşı sokak ortasında darp ettiği öne sürülen saldırgan cep telefonu kamerasına yansıdı. O anları anlatan vatandaş, "Küfürler, hakaretler, tehditlerde bulundular. Lütfen sesimin çıkmasına yardım edin" dedi.
Uğur Işılak'ı dinlediği için bir adam tarafından sokak ortasında saldırıya uğradığını iddia eden vatandaş, yaşadığı o korku dolu anlara ilişkin görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı. Söz konusu vatandaş yetkililerden yardım istedi.
"KÜFREDİP TEHDİTLERDE BULUNDU"
Paylaşımında Uğur Işılak dinlediği için bebeği ve 5 aylık hamile eşi yanındayken alkol şişeleri ile saldırıya uğradığını belirten vatandaş, "Küfürler, hakaretler, tehditlerde bulundular. Lütfen sesimin çıkmasına yardım edin" ifadelerini kullandı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa