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Uganda'da Şiddetli Yağışlar, Toprak Kaymalarında 20 Ölü

Uganda'da Şiddetli Yağışlar, Toprak Kaymalarında 20 Ölü
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Uganda'nın doğusundaki Bulambuli bölgesinde şiddetli yağışların neden olduğu toprak kaymalarında hayatını kaybedenlerin sayısı 20'ye çıktı. 100'den fazla kişi kayıp, yıkılan evler ve köprüler kurtarma çalışmalarını zorlaştırıyor.

Uganda'nın doğusundaki Bulambuli bölgesinde şiddetli yağışların yol açtığı toprak kaymalarında hayatını kaybedenlerin sayısı 20'ye yükseldi.

Afrika ülkesi Uganda'da etkili olan şiddetli yağışların bilanço ağırlaşıyor. Uganda Kızıl Haçı tarafından yapılan açıklamada, ülkenin doğusundaki Bulambuli bölgesinde birkaç köyde meydana gelen toprak kaymasında hayatını kaybedenlerin sayısının 20'ye yükseldiği, 100'den fazla kişinin kayıp olduğu kaydedildi. Toprak kayması nedeniyle 125 ev tamamen yıkılırken, 750 kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı.

Bulambuli bölge yetkilisi Faheera Mpalanyi, "Kaybolanların sayısı 100'ü aştı ve bazılarının hala hayatta olması olağanüstü bir durum olurdu" açıklamasını yaparken, yıkılan köprüler nedeniyle kurtarma ekiplerinin afetlerden etkilenen bölgelere erişiminin zor olduğunu söyledi.

Öte yandan Uganda Başbakanı Robinah Nabbanja da bugün Bulambuli bölgesinde toprak kaymasından etkilenen köyleri ziyaret etti. - KAMPALA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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