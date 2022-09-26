Ucuz yollu kiralık ev vadedip sahte sözleşme ile insanları dolandıran şüpheli yakayı ele verdi

Bursa'da internet sitelerindeki kiralık evlerin fotoğraflarını alıp sosyal medyada yayınlayarak, sahte sözleşme imzalattığı vatandaşları dolandıran şüpheli, Bursa polisinin başarılı çalışması sonucu yakalandı. Tutuklanan şüphelinin dolandırıcılık suçundan 17 aranması ve 23 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu ortaya çıktı.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık (YAN-DOL) Büro ekipleri, Bursa ve İstanbul'da bulunan kiralık evlerin internet sitelerindeki ilan fotoğraflarını alıp yarı fiyatına ilana koyup, arayan kişilerle evlerin bulunduğu alanla alakası olmayan bölgede buluşarak sahte kira kontratı yaptıktan sonra 6-12 aylık kira bedelini peşin alarak ortadan kaybolan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Kurulan özel ekip, binlerce güvenlik kamerası görüntüsünün incelenmesi sonucu şüphelinin dolandırıcılık suçundan 17 aranması ve 23 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.Ü. (44) olduğunu belirledi. Şüphelinin İstanbul'dan çaldığı araca ikin plaka taktığı ve ağabeyinin kimliğini kullandığı, aracı da dikkat çekmemesi için kurumsal bir kargo şirketi logosu ile kaplatıp içerisini karavana çevirdiği öğrenildi. Şüpheli M.Ü.'nün yapılan teknik ve fiziki takip sonucu Bursa'daki ailesinin yanında kaldığını tespit eden ekipler operasyon düzenledi. Baskın sonucu şüpheli M.Ü. gözaltına alınırken, yapılan aramalarda 1 bilgisayar, 3 cep telefonu, kullanımda olan 32 telefon hattı, 8 deste imitasyon para, 13 sahte ikiz plaka ve 30 adet imzalanmış sahte kira kontratı ele geçirildi.

Şüpheli M.Ü., Bursa Asayiş Şube Müdürlüğünde ifadesinin alınmasının ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemede hakim karşısına çıkarılan M.Ü., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

(Hakan Gönül - Ahmet Burak Öztürk - İHA)