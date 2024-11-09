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Uçurumun Kenarında Mahsur Kalan Pikap Kurtarıldı

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Batman'ın Sason ilçesinde, uçurumun kenarında mahsur kalan bir pikap, özel idare ekipleri ve köylülerin yardımıyla son anda kurtarıldı. Sürücünün yardım talebi sonrası olay yerine sevk edilen iş makinesi, kurtarma çalışmalarını başarıyla tamamladı.

Batman'da kayarak uçurumun kenarında mahsur kalan pikap, özel idare ekipleri ve köylülerin yardımıyla son anda kurtarıldı.

Batman'ın Sason ilçesine bağlı Bayramlar köyünden Bitlis'e bağlı köylerde bulunan akrabalarını ziyaret ettikten sonra 3 akrabasıyla köyüne dönerken Bayramlar köyü muhtarı Aydın T.'nin kullandığı 72 ABY 635 plakalı pikap, bir anda kayarak kontrolden çıktı. Pikap, yolda bir süre kaydıktan sonra uçurumun kenarında durdu. Sürücünün, yardım talep etmesi üzerine kazanın meydana geldiği Batman Bitlis sınırına Sason özel idaresine bağlı iş makinesi sevk edildi. Özel idare ekipleri, köylülerin de yardımıyla pikabı uçurumun kenarından çekerek kurtardı. Kurtarma çalışmalarını izleyenlerin yüreği ağzına geldiği o anlar, orada bulunan bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla anbean kaydedildi. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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