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Uçurumda Mahsur Kalan Araç Mahalle Sakinleri Tarafından Kurtarıldı

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Trabzon'un Araklı ilçesinde, direksiyon hakimiyetini kaybeden bir sürücünün uçuruma yuvarlanan aracı, çevredeki mahalle sakinleri tarafından kurtarıldı. O anlar cep telefonlarıyla kaydedildi.

Uçurumda mahsur kalan aracı çekerek kurtardılar

TRABZON - Trabzon'un Araklı ilçesinde uçurumda mahsur kalan araç mahalle sakinlerinin yardımıyla kurtarıldı.

Trabzon'un Araklı ilçesine bağlı Erenler Mahallesi'nde Esentepe mevkiinde direksiyon hakimiyetini kaybeden bir sürücü uçuruma yuvarlanan aracını mahalle sakinlerinin yardımıyla kurtardı. 53 FA 394 plakalı araç, sürücüsünün kontrolü kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak uçuruma doğru ilerledi. O sırada çevrede bulunan mahalle sakinleri, aracı kurtarmak için harekete geçti. Uzun uğraşlar sonucu araç kurtarılırken, o anlar ise çevredeki vatandaşların cep telefonlarıyla kaydedildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / YUSUF GENÇ - 3.Sayfa
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