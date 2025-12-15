Haberler

Uluslararası Ceza Mahkemesi, İsrail'in Netanyahu ve Gallant hakkındaki tutuklama emrine itirazını reddetti

Uluslararası Ceza Mahkemesi, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında verilen tutuklama emirleri de dahil olmak üzere, Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılar hakkında verilen kararları inceleyerek itirazı reddetti.

Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Temyiz Dairesi, İsrail'in aralarında İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkındaki tutuklama emirlerinin de yer aldığı Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılar hakkında verilen bir dizi karara yönelik itirazını reddetti.

Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM), İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılar hakkında verilen bir dizi karara yönelik itirazını reddetti. UCM Temyiz Dairesi'nin reddettiği kararlar arasında, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkındaki tutuklama emirleri de yer aldı.

Temyiz Dairesi'nin kararı, soruşturmanın devam edeceği ve Netanyahu ve Gallant için çıkarılan tutuklama emirlerinin geçerliliğini koruyacağı anlamına geliyor. İsrail, UCM'nin yargı yetkisini ve Gazze'de savaş suçu işlediğini reddediyor. UCM Ön Dava Dairesi, 21 Kasım 2024'te Netanyahu ve Gallant hakkında Gazze'de sivillere karşı savaş suçu ve insanlığa karşı suçları işledikleri gerekçesiyle tutuklama emri çıkarmıştı. - LAHEY

