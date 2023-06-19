Uçakta cinsel içerikli video izlerken yakalanan yolcunun pişkinliği pes dedirtti

United Airlines birinci sınıf bölümünde uçan bir yolcu telefonundan cinsel içerikli video izlerken diğer yolculara yakalandı. Yolcuların uyarısına sinirlenen pişkin yolcu videonun sesini daha da açtı. Kabin görevlisinin müdahalesiyle olay yatışırken, United Airlines konuyu araştıracağını söyleyerek yolculardan özür diledi.

Amerikan havayolu United Airlines'da uçan bir yolcu uçuş sırasında ortalığı birbirine kattı. Uçağın birinci sınıf bölümünde uçan genç adam telefonundan cinsel içerikli video açıp izlemeye başladı.

SESİNİ DAHA DA AÇTI

Yolcunun müstehcen video izlediğini gören bir diğer yolcu durumdan rahatsız oldu. Videoyu kapatması için genç adamı uyaran yolcu hiç beklemediği bir tepki ile karşılaştı. Yüzü bile kızarmayan genç adam diğer yolcuların da tepkisin görünce videonun sesini daha da açtı. Artan gerginlik sonrası kabin görevlisi olaya müdahale etti.

KONUYU ARAŞTIRACAKLAR

United Airlines şu anda konuyu araştıracaklarını söyleyip "Böyle bir deneyim yaşadığınız için gerçekten üzgünüz. Bunu duymak çok endişe verici" açıklamasıyla yolculardan özür diledi.