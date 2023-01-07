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Uçağın iniş takımlarından iki ceset çıktı

3. Sayfa Haberleri

Uçağın iniş takımlarından iki ceset çıktı

Kolombiya'nın başkenti Bogota'daki El Dorado Havalimanı'nda bir uçağın iniş takımlarında 2 ceset bulundu.

Kolombiya'nın başkenti Bogota'daki El Dorado Havalimanı'nda bir uçağın iniş takımlarında 2 ceset bulundu.
Kolombiya'nın başkenti Bogota'daki El Dorado Havalimanı'nda bakım çalışmaları yapıldığı sırada Avianca havayolu şirketine ait bir uçağın iniş takımlarında iki ceset bulunduğu bildirildi. Avianca havayolu yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, "Havayolu personeli dün Bogota'daki El Dorado havaalanına vardığında, uçağın iniş takımında iki kişinin cesedini buldu. Kurbanların ailelerine başsağlığı diliyoruz" denildi.
Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada ise, uçakta bulunan 15 ile 20 yaşları arasındaki Afrika kökenli cesetlerin kimliğinin belirlenmesi için operasyonun sürdüğü ve uçağa en son 27 Aralık'ta bakım yapıldığı bildirildi. Açıklamada ayrıca cesetlerin dondurulduğu ve bir cesette yanıklar olduğu belirtildi. - BOGOTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kolombiya 3. Sayfa Haberler

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