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Üç tonluk borular otomobile ok gibi saplandı

- Üç tonluk borular otomobile ok gibi saplandı Tırdan düşen doğalgaz boruları aracı hurdaya çevirdi Zonguldak 'ın Çaycuma ilçesinde tırdan düşen ve her biri bir ton ağırlığındaki üç doğalgaz borusu arkadan seyreden otomobile adeta ok gibi saplandı.

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- Üç tonluk borular otomobile ok gibi saplandı

Tırdan düşen doğalgaz boruları aracı hurdaya çevirdi

ZONGULDAK - Zonguldak 'ın Çaycuma ilçesinde tırdan düşen ve her biri bir ton ağırlığındaki üç doğalgaz borusu arkadan seyreden otomobile adeta ok gibi saplandı. Hurdaya dönen araçtaki bir kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza sabah saatlerinde Filyos beldesi Sefercik rampasında meydana geldi. Doğalgaz borularını taşıyan H.Ü. hakimiyetindeki tırından boşalan borular arkadan gelen Ç.B. 'nin kullandığı 34 YL 4651 plakalı aracın üzerine ok gibi saplandı. Her biri bir ton ağırlığındaki üç ton boru otomobili hurdaya çevirdi.

Olayı gören diğer sürücüler 112 Acil Servisi ve Jandarma arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri otomobilde yolcu olarak bulunan ve hafif yaralanan D.A.'ya olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı. Yaralı Çaycuma Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Jandarma ekipleri boruları yoldan kaldırarak kapanan trafiği tekrar açtı.

İhlas Haber Ajansı / Gülcan Çolak - 3. Sayfa

Zonguldak Jandarma Çaycuma 3. Sayfa Haberler

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