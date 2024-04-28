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Üç aracın karıştığı kazada ortalık savaş alanına döndü

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Malatya'da üç aracın karıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Kazada ortalık savaş alanına dönerken, yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Üç aracın karıştığı kazada ortalık savaş alanına döndü

MALATYA - Malatya'da üç aracın karıştığı trafik kazasında ortalık savaş alanına dönerken, 3 kişi yaralandı.

Kaza, gece yarısı Yeşilyurt ilçesi Fahri Kayahan Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Nikah Sarayı mevkiinde seyir halinde olan üç araç kavşak içerisinde dikkatsizlik ve tedbirsizlik sonucu çarpıştı. Kazada ortalık savaş alınana dönerken, 1'i çocuk 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ile sağlık ekiplerinin sevk edildiği kazada ilk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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