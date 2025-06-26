UAEA Başkanı: İran'ın Fordow Nükleer Tesisindeki Santrifüjler Kullanılamaz Hale Geldi

UAEA Başkanı: İran'ın Fordow Nükleer Tesisindeki Santrifüjler Kullanılamaz Hale Geldi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Uluslararası Atom Enerji Ajansı Başkanı Rafael Grossi, ABD ve İsrail'in İran'ın Fordow nükleer tesisine yönelik saldırısının sonuçlarını değerlendirerek, santrifüjlerin artık işlevsel olmadığını açıkladı.

Uluslararası Atom Enerji Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Grossi, ABD ve İsrail'in İran'ın Fordow nükleer tesisine gerçekleştirdikleri saldırının sonuçlarına ilişkin açıklamasında, "Fordow'daki santrifüjler artık kullanılamaz halde" ifadelerini kullandı.

Uluslararası Atom Enerji Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Grossi, İran-İsrail çatışmasında ABD ve İsrail'in İran'ın Fordow nükleer tesisine ve zenginleştirilmiş uranyum stoklarına gerçekleştirdiği saldırının sonuçlarına ilişkin yeni bir açıklama yaptı. Grossi açıklamasında, "ABD'nin saldırıları sonucunda İran'ın en büyük nükleer tesislerinden biri olan Fordow'daki santrifüjler artık kullanılamaz halde" ifadelerine yer verdi. UAEA Başkanı "Uydu görüntülerinden yola çıkarak saldırıların sonuçlarına ilişkin oldukça isabetli bir fikre varabiliriz. Saldırılarda kullanılan bombaların özelliklerini ve santrifüjlerin teknik karakteristiklerini göz önünde bulundurursak, başlı başına bombaların yaydığı titreşimden meydana gelen fiziksel hasar sebebiyle santrifüjlerin artık işlevsel olmadığını biliyoruz. Tesisi avucumuzun için gibi biliyoruz, farklı faaliyetlerin gerçekleştirildiği bir tüneller ağından oluşuyor. Fotoğraflarda gördüklerimiz ise aşağı yukarı zenginleştirme bölmesine tekabül ediyor. Vurulan yer burasıydı" dedi. - VİYANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
CHP'deki kavgaya Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk yorum: Ürkmemek elde değil

Olana bitene Cumhurbaşkanı Erdoğan da kayıtsız kalamadı
Savaş bitti, Hamaney sessizliğini bozdu: Siyonist rejime karşı zafer kazandık

Hamaney'den Trump ve Netanyahu'yu çıldırtacak sözler
Hamile Oya'yı katleden caniden 'Neden yaptın?' sorusuna korkunç yanıt

Hamile Oya'yı katleden caniden "Neden yaptın?" sorusuna korkunç yanıt
Can Yaman ve sevgilisinden sınırları zorlayan poz! Çantayla önlem aldı

Can Yaman ve sevgilisinden sınırları zorlayan poz
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray'a Osimhen transferinde 25 milyon euroluk müjde

İmza günü yaklaşıyor! Galatasaray'a 25 milyon euroluk müjde
Müslüman aday kazanınca Trump çıldırdı: Tüm aptallar onu destekliyor

Müslüman aday kazanınca Trump çıldırdı: Tüm aptallar...
Ayrılık iddiaları son buldu! Ronaldo resmen açıklandı

Ayrılık iddiaları son buldu! Ronaldo resmen açıklandı
Yeğenini diri diri böyle yaktı

Yeğenini diri diri böyle yaktı
Yeni takımı çok konuşulur! Morata Galatasaray'dan ayrıldı

Dünyaca ünlü gazeteci duyurdu! İşte el sıkıştığı takım
500T otobüs hattının güzergahı değişti

"Üzerinde güneş batmayan hat" için yeni karar! Güzergahı değişti
Erdoğan, vücut diliyle üstünlük kurmaya çalışan Macron'u tek hamlede boşa düşürdü

Üstünlük kurmaya çalışan Macron'u tek hamlede boşa düşürdü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.