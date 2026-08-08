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Hatay'da Motosikletler Otomobile Saplandı: 2 Yaralı

Hatay'da Motosikletler Otomobile Saplandı: 2 Yaralı
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Hatay’da ’U’ dönüşü yapacağı esnada manevra yapan otomobile aynı yönde ilerleyen 2 motosiklet çarptı.

Hatay'da 'U' dönüşü yapacağı esnada manevra yapan otomobile aynı yönde ilerleyen 2 motosiklet çarptı. Kazada motosikletlerin, otomobile ok gibi saplandığı anlar kameraya yansırken 2 sürücü yaralandı.

Kaza; Dörtyol ilçesi Ocaklı Mahallesi Musa Kazım Arıkan Bulvarı üzerinde yaşandı. Otomobil, cadde üzerinde u dönüşü yapmak için manevra yaptığı esnada aynı istikamette ilerleyen 2motosiklet çarptı. Kazada 2 motosikletin sürücüsü yaralandı. Yaralı sürücüler hastanede tedavi altına alındı. Motosikletlerin, otomobile ok gibi saplandığı anlarsa güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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