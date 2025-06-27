Twitter Katili Takahiro Shiraishi İdam Edildi

Japonya'da internet üzerinden tanıştığı 9 kişiyi öldüren "Twitter katili" lakaplı Takahiro Shiraishi idam edildi.

Japonya'da 2017 yılında internet üzerinden tanıştığı 9 kişiyi öldüren ve bu nedenle "twitter katili" olarak bilinen 34 yaşındaki Takahiro Shiraishi'nin idam cezası infaz edildi. Japonya Adalet Bakanı Keisuke Suzuki konuyla ilgili yaptığı açıklamada, 2021 yılında kesinleşen idam cezasının infaz kararını kendisinin verdiğini belirterek, "Dikkatli bir değerlendirmenin ardından mahkumun idam edilmesi talimatını verdim" dedi. Son gelişmeyle birlikte Japonya, mevcut Başbakan Shigeru Ishiba'nın geçen Ekim ayında göreve gelmesinden bu yana ilk kez bir idam cezasını uygulamış oldu.

Dokuz kişiyi öldürdüğü ortaya çıkmıştı

Japonya'da internet üzerinden tanıştığı 9 kişiyi öldüren ve bu nedenle "twitter katili" olarak bilinen Takahiro Shiraishi, 2017 yılında evine yapılan polis baskınıyla tutuklanmıştı. Shiraishi'nin Kanagawa eyaletindeki Zama şehrinde bulunan 13,5 metrekarelik dairesinde kutularda saklanan 9 insan kafası, ceset parçaları ve 240 kemik ele geçirilmişti. Sekiz genç kadını cinsel saldırıda bulunduktan sonra öldüren Shiraishi'nin kurbanlarından birinin ise kaybolan kadınlardan birinin tanıdığı ve cinayetleri fark eden bir erkek olduğu ortaya çıkmıştı.

İdam cezasına çarptırılmıştı

Yargılaması sırasında intihara meyilli kadınları evine çekmek için interneti kullandığını ve sosyal medya hesaplarında kendisini kadınlara ölmelerine yardımcı olabilecek bir "intihar gurusu" olarak tanıttığını söyleyen Shiraishi, cinayetleri itiraf ederek, "Sadece yakalandığım ve başarısız olduğum için üzgünüm. Tutuklanmasaydım hiçbir şeyden pişman olmayacaktım" demişti. Shiraishi'nin avukatları kurbanların öldürülmek için rıza gösterdiğini savunarak ceza indirimi talep ederken, Shiraishi bu talebe itiraz ederek kurbanlarını rızaları olmaksızın öldürdüğünü ifade etmişti. 2020 yılında suçlu bulunarak idama mahkum edilen Shiraishi'nin cezası, avukatlarının yaptığı temyiz başvurusunu geri çekmesinin ardından 2021'de kesinleşmişti. - TOKYO