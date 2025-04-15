'Twerk' çıkışı tartışma yarattı! Dedetaş, Fuat Uğur için harekete geçiyor

Gazeteci Fuat Uğur'un, Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş hakkında yaptığı paylaşım büyük tartışma yarattı.

Uğur, X hesabından "Üsküdarlı kadınlar öğrensin diye Afrika'dan twerk dansı eğitmeni getirten Sinem Dedetaş, sahnede twerk dansı yaparak para toplasın Üsküdar Belediyesi çalışanlarının maaşını ödemek için" ifadelerini kullandı.

SİNEM DEDETAŞ'TAN SERT TEPKİ

Uğur'un mesajı kamuoyunda infiale neden olurken Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'tan gazeteciye yanıt da gecikmedi. Dedetaş "Eleştirecek hiçbir şey bulamayınca bizim namusumuza söz edebilecek kadar zavallı bir zihniyete dönüşmüş bir anlayışla karşı karşıyayız" diyerek gazeteci Fuat Uğur hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını duyurdu.

CHP'DEN ART ARDA AÇIKLAMALAR GELDİ

CHP Genel Başkan Yardımcısı Aylin Nazlıaka da, "Üsküdar Belediye Başkanımız Sinem Dedetaş'a yönelik ahlaktan yoksun ithamlarınızı size aynen iade ediyoruz. Başkanımızla görüştüm; mahkemede sizden hesap soracak. Sizin asıl hesabınız ise ilk seçimlerde sandıkta kesilecek" dedi.

"SİSTEMATİK NEFRET SON BULMALIDIR"

CHP Kadın Kolları Genel Başkanlığı da şu açıklamayı yaptı; "Kadın siyasetçilerimize, halkın özgür iradesiyle seçilmiş başarılı kadın belediye başkanlarımıza yönelik uygulanan sistematik nefret bir an önce son bulmalıdır."