Uluslararası suç örgütlerine operasyon! 13 milyar TL mal varlığına el konuldu

Suç örgütlerine tarihi operasyon! El konulan tutar dudak uçuklatıyor
Gündem yaratan İmamoğlu iddiasına Cumhurbaşkanlığından yalanlama

Gündem yaratan İmamoğlu iddiasına Cumhurbaşkanlığından yalanlama
Beykoz Belediye Başkan Yardımcısı Fidan Gül gözaltına alındı

CHP'li belediyeye operasyon! Başkan yardımcısı gözaltına alındı
Cumhurbaşkanlığı seçimini bilen şirketten yeni anket! 38 vekili olan parti baraj altında

Son ankette dikkat çeken sonuçlar! 38 vekili olan parti baraj altında

"Twerk" çıkışı tartışma yarattı! Dedetaş, Fuat Uğur için harekete geçiyor

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gazeteci Fuat Uğur, personel ödemelerini yapamadığı iddia edilen Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş için "Sahnede twerk dansı yaparak para toplasın çalışanlarının maaşını ödemek için" ifadesini kullandı. Üsküdar Belediyesi, Uğur hakkında suç duyurusunda bulunulacağını belirtirken Başkan Dedetaş da "Zavallı bir zihniyete dönüşmüş bir anlayışla karşı karşıyayız" açıklamasında bulundu.

Gazeteci Fuat Uğur'un, Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş hakkında yaptığı paylaşım büyük tartışma yarattı.

Uğur, X hesabından "Üsküdarlı kadınlar öğrensin diye Afrika'dan twerk dansı eğitmeni getirten Sinem Dedetaş, sahnede twerk dansı yaparak para toplasın Üsküdar Belediyesi çalışanlarının maaşını ödemek için" ifadelerini kullandı.

'Twerk' çıkışı tartışma yarattı! Dedetaş, Fuat Uğur için harekete geçiyor

SİNEM DEDETAŞ'TAN SERT TEPKİ

Uğur'un mesajı kamuoyunda infiale neden olurken Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'tan gazeteciye yanıt da gecikmedi. Dedetaş "Eleştirecek hiçbir şey bulamayınca bizim namusumuza söz edebilecek kadar zavallı bir zihniyete dönüşmüş bir anlayışla karşı karşıyayız" diyerek gazeteci Fuat Uğur hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını duyurdu.

CHP'DEN ART ARDA AÇIKLAMALAR GELDİ

CHP Genel Başkan Yardımcısı Aylin Nazlıaka da, "Üsküdar Belediye Başkanımız Sinem Dedetaş'a yönelik ahlaktan yoksun ithamlarınızı size aynen iade ediyoruz. Başkanımızla görüştüm; mahkemede sizden hesap soracak. Sizin asıl hesabınız ise ilk seçimlerde sandıkta kesilecek" dedi.

'Twerk' çıkışı tartışma yarattı! Dedetaş, Fuat Uğur için harekete geçiyor

"SİSTEMATİK NEFRET SON BULMALIDIR"

CHP Kadın Kolları Genel Başkanlığı da şu açıklamayı yaptı; "Kadın siyasetçilerimize, halkın özgür iradesiyle seçilmiş başarılı kadın belediye başkanlarımıza yönelik uygulanan sistematik nefret bir an önce son bulmalıdır."

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: Haberler.com / Erdem Aksoy - 3.Sayfa
500

Yorumlar (15)

Haber YorumlarıOrhan:

Sistematik nefreti bırakması gereken asıl chpdir. Bi de başarılı demişler, sesli güldüm.

Yorum Beğen71
Yorum Beğenme37
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıreşit bağcı:

BAŞARILI NIYE GÖRE KIME GÖRE GERİZEKALILAR BELEDIYE ÇALIŞANI MAAŞ ALMIYOR EVINE EKMEK ALAMIYOR

Yorum Beğen37
Yorum Beğenme11
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıKartal Bey:

Bizler böyle insanlar değildik.saygı vardı,ahlak vardı,ailemizden aldığımız bir terbiye vardı lütfen özümüze dönelim.

Yorum Beğen35
Yorum Beğenme5
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıHU:

Fuat beyin tweet'inin Sinem hanımın Ramazan ayında belediye etkinliği olarak twerk hocası getirmesine eleştiri yönü olsa da, yakışmamış. Yanlışa yanlış şekilde cevap verirsek ülkede tansiyon dinmez.

Yorum Beğen18
Yorum Beğenme9
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıKadir Kurt:

Adam haklı madem tverek yapmak kötü sen kursunu niye açtın Tverek kursu açıp para vermek yurtdışımdan dansçı getirmek nedir ??

Yorum Beğen21
Yorum Beğenme5
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıATİL LA:

AYRANI YOK İÇMEYE… AT İLE GİDER SIÇMAYA… sözünün vücut bulmuş hali.. Fuat Uğur’un sözleri İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ

Yorum Beğen23
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıYavuz:

laf üreteceğinize emektar işçilerin paralarını ödeyin.

Yorum Beğen21
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMevlüt:

Konuyu başka yere taşıyıp yediğiniz haltları ötmeye çalışmayın. Maaşlar zamanında ödenmedi, herkesin paraya ihtiyacı var

Yorum Beğen15
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMustafa KÜÇÜK 53:

artık hiç birinizi görmek istemiyoruz

Yorum Beğen13
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıoğuz yanık:

Eğer twerk yap demek aşağılayıcı bir tavır ve davranışsa twerk yaptırıp oraya kamunun parasını vermekte o derece aşağılık bir eylem sayılabilir mi?

Yorum Beğen4
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Tüm 15 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.