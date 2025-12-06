Haberler

Tuzla'da kauçuk fabrikasında korkutan yangın

Güncelleme:
Tuzla'nın Tepeören Mahallesi'nde bulunan bir kauçuk fabrikasında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın, çevre ilçelerden itfaiye ekiplerinin sevk edilmesine neden oldu. Yangın, büyüyerek tüm alanı sararken, yükselen siyah dumanlar uzaktan görüldü.

Tuzla'da bulunan bir kauçuk fabrikasında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın paniğe neden oldu. Gökyüzünü kaplayan yoğun siyah dumanlar kilometrelerce öteden görüldü.

Yangın, saat 07.30 sıralarında Tuzla Tepeören Mahallesi'ndeki bir kauçuk fabrikasında meydana geldi. Fabrika içerisinde henüz bilinmeyen bir sebeple başlayan yangın kısa sürede büyüyerek tüm alanı sardı. İhbar üzerine olay yerine çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Olay yerine gelen ekipler alevlere müdahale ederek yoğun çalışmalar sonucunda yangını kontrol altına aldı. Yükselen siyah dumanlar havadan da görüntülendi.

Ekiplerin soğutma çalışmaları devam ediyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
