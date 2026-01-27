Tuzla'da geri dönüşüm deposunda yangın

Tuzla'daki geri dönüşüm deposunda çıkan yangın nedeniyle bölge yoğun dumanla kaplandı. Alevler, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, depoda maddi hasar meydana geldi.

Olay, saat 15.30 sıralarında Tuzla Tepeören Mahallesi'nde bulunan bir geri dönüşüm deposunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, depoda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangının bir anda büyümesiyle bölge yoğun duman altında kalırken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis, sağlık, AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler tarafından yangına müdahale edilirken, çevrede geniş güvenlik önlemleri alındı. İtfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucunda yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında can kaybı ya da yaralanma olmadığı öğrenilirken, depoda maddi hasar meydana geldi. Polis ekipleri tarafından yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı. - İSTANBUL