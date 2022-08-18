Tuzla'da uyuşturucu madde ticareti ve yetiştiriciliği yapan adrese baskın

Tuzla'da uyuşturucu madde ticareti ve yetiştiriciliği yapılan bir adrese baskın düzenlendi.

Tuzla'da uyuşturucu madde ticareti ve yetiştiriciliği yapılan bir adrese baskın düzenlendi. Operasyon çerçevesinde 2 şüpheli gözaltına alınırken, adreste yapılan aramalarda kenevirlerin yetiştirilmesi için kurulan düzenek ve çok miktarda narkotik madde ele geçirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlileri, "Narkotik Madde Ticareti" suçu ile ilgili şüpheli şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, 17 Ağustos 2022 tarihinde saat 15.50 sıralarında Tuzla Yayla Mahallesinde bulunan bir adreste uyuşturucu madde ticareti ve yetiştiriciliği yapıldığının belirlenmesi üzerine olay yerine geçti.

Adreste bulunan U.İ. (21) isimli şahıs yakalanırken, içeride ışıklandırma ve filtreleme sisteminin çalışır vaziyette olduğu görüldü. Yapılan aramalarda, kenevirlerin yetiştirilmesi için kurulmuş 2 adet klima, 4 adet LED aydınlatma, 3 adet vantilatör havalandırma, ekili kenevirlerin bakımı için çok sayıda sıvı gübre, 16 kök hint keneviri, çok sayıda parçalar halinde paketlenmiş, satışa hazır 42,3 gram narkotik madde ele geçirildi.

Çalışmaların devamında, olayın diğer şüphelisi S.O.(24) isimli şahıs da yakalanarak gözaltına alındı. Konu ile ilgili yakalanan şüpheli şahıslar, "TCK 188 Narkotik Madde Ticareti - TCK 1353 Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi"ne muhalefetten adliyeye sevk edildi. - İSTANBUL