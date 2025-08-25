Tuzla'da Trafik Kazası: 5 Yaralı

Tuzla'da iki aracın karıştığı trafik kazasında 5 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerinde yapılan müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olay 23.40 sıralarında İçmeler Mahallesi Aydınlı Yolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil karşı yöne geçerek seyir halindeki hafif ticari araç ile çarpıştı. Kaza sonucu 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yaralıları sıkıştıkları yerden kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri kaza nedeniyle yolu kapatarak önlem aldı. Araçların çekici ile yoldan kaldırılmasıyla yol yeniden trafiğe açıldı. - İSTANBUL