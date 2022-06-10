Tuzla'da tartıştığı kişiyi sırtından bıçaklayıp kovaladı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Tuzla'da tartıştığı kişiyi sırtından bıçaklayıp kovaladı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Tuzla'da tartıştığı kişiyi sırtından bıçaklayıp kovaladı

Tuzla'da iki sürücü arasında trafikte yaşanan yol verme tartışması bıçaklı kavgaya dönüştü.

Tuzla'da iki sürücü arasında trafikte yaşanan yol verme tartışması bıçaklı kavgaya dönüştü. Sürücülerden biri tartıştığı kişiyi sırtından bıçakladı. Bıçaklı saldırgan, sırtından bıçakladığı kişiyi bir süre kovaladı. Sırtından bıçaklanan kişinin bıçaklı saldırgandan kaçma anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay Tuzla'da Aydıntepe Mahallesinde dün akşam saat 18.30 sıralarında yaşandı. İddiaya göre iki sürücü trafikte yol verme nedeniyle tartışmaya başladı. Sözlü tartışma sürücülerin araçlarından inmesiyle kavgaya dönüştü. Kavga eden G.T. (51), kavga ettiği diğer sürücüsü O.A.(30)'yı sırtından bıçakladı. Sırtından bıçaklanan O.A. olay yerinden yaya olarak kaçmaya çalıştı. Bıçaklı saldırgan ise sırtından kanlar akan O.A.'yı bir süre daha kovaladı.

O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde sırtından bıçaklanan şahsın koşarak kaçtığı ve diğer şahsın da yaralı şahsı kovaladığı görülüyor. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

kavga Tuzla 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title