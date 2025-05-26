Tuzla'da Hasta Nakil Ambulansı Kaza Yaptı: 3 Yaralı

Tuzla'da kontrolden çıkan hasta nakil ambulansı, bariyerlere çarparak yan yattı. Kazada araçta bulunan hamile bir kadın ve 2 sağlık personeli hafif yaralandı.

Kaza, saat 12.30 sıralarında Tuzla D-100 Karayolu Ankara istikameti İstasyon Mahallesi mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hasta nakil ambulansı, bariyerlere çarparak yan yattı. Kazada, araçta bulunan hamile bir kadın ve 2 sağlık personeli yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle bir süre trafik yoğunluğu oluştu. Aracın çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırılması sonucu yol normale döndü. Kazaya ilişkin çalışma başlatıldı. - İSTANBUL