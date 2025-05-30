Tuzla'da fabrika yangını panik yarattı
Tuzla'da bulunan bir taş öğütme fabrikasının jeneratör dairesinde yangın çıktı. Yangın, rüzgarın etkisiyle büyüyerek fabrikanın dış cephesine sıçradı. Paniğe neden olan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın kısa sürede söndürüldü.
Tuzla'da taş öğütme fabrikasının jeneratör dairesinde çıkan ve panik yaratan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Tuzla'da Tepeören Mahallesi Özvatan Caddesi'nde bulunan taş öğütme fabrikasının jeneratör dairesinden çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
PANİK YARATTI
Fabrikanın bulunduğu cadde yangın nedeniyle polis ekipleri tarafından trafiğe kapatılırken itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı. Panik yaratan yangın rüzgarın etkisiyle büyüyerek fabrikanın dış cephesine sıçradı.
KISA SÜREDE SÖNDÜRÜLDÜ
Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. Yangın nedeniyle ölen ya da yaralanan olmazken fabrikada maddi hasar oluştu.