Tuzla'da fabrika yangını panik yarattı

Tuzla'da fabrika yangını panik yarattı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Tuzla'da fabrika yangını panik yarattı
Haber Videosu

Tuzla'da bulunan bir taş öğütme fabrikasının jeneratör dairesinde yangın çıktı. Yangın, rüzgarın etkisiyle büyüyerek fabrikanın dış cephesine sıçradı. Paniğe neden olan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın kısa sürede söndürüldü.

Tuzla'da taş öğütme fabrikasının jeneratör dairesinde çıkan ve panik yaratan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Tuzla'da Tepeören Mahallesi Özvatan Caddesi'nde bulunan taş öğütme fabrikasının jeneratör dairesinden çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

PANİK YARATTI

Fabrikanın bulunduğu cadde yangın nedeniyle polis ekipleri tarafından trafiğe kapatılırken itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı. Panik yaratan yangın rüzgarın etkisiyle büyüyerek fabrikanın dış cephesine sıçradı.

KISA SÜREDE SÖNDÜRÜLDÜ

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. Yangın nedeniyle ölen ya da yaralanan olmazken fabrikada maddi hasar oluştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Serhat Yılmaz - 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Rakamlar netleşti! İşte kurban fiyatlarının en uygun olduğu 7 ilimiz

İşte kurban fiyatlarının en uygun olduğu 7 ilimiz
İzmir'deki grev kaosu! Belediye 59 bin TL veriyor, sendika 82 bin TL istiyor

İşçilerin istediği maaşla belediyenin teklifi arasında uçurum var
İzmir'deki grev kaosu! Belediye 59 bin TL veriyor, sendika 82 bin TL istiyor

İşçilerin istediği maaşla belediyenin teklifi arasında uçurum var
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Bakan Şimşek, ekonomi ve finans konusunda tartışılması gereken yeni konuya dikkat çekti

Bakan Şimşek ilk kez buna dikkat çekti
Kebabın başkentinde evde at keserken suçüstü yakalandılar

Kebabın başkentinde atları keserken suçüstü yakalandılar
Künefe zincirine FETÖ operasyonunda çarpıcı detay

Künefeciye bak sen! Örgüte yolladığı para dudak uçuklatan cinsten
Anayasa Mahkemesi'nden emeklilik için emsal niteliğinde tarihi karar

Anayasa Mahkemesi'nden emeklilik için tarihi karar
70 yıllık gıda devi konkordato talep etti

Darboğazdan çıkamadılar! 70 yıllık gıda devi konkordato talep etti
Muslera'nın yeni adresi belli oluyor! Resmi açıklama geldi

Muslera'nın yeni adresi belli oluyor! Resmi açıklama geldi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.